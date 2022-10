Chiude, come consuetudine per il periodo invernale, la strada provinciale 32 ‘della Valle di Viù’ nel tratto compreso fra l’abitato di Margone ed il lago di Malciaussia.

Si tratta di un tratto di strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento plano-altimetrico molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al lago e la chiusura si rende necessaria perché in inverno, data la geometria e altimetria della strada e la presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombero neve in sicurezza.

Inoltre, spiegano dalla Città metropolitana, “prima della stagione invernale occorre smontare le protezioni marginali, che verrebbero divelte dalle slavine: per questa ragione viene disposta la chiusura all’inizio dell’autunno”. La riapertura è prevista per la tarda primavera “non appena le condizioni meteorologiche consentiranno ai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino di ripristinare le condizioni di percorribilità”.

