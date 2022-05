Una 45enne di Chiesanuova, in Canavese, è stata denunciata dai carabinieri di Cuorgnè per resistenza e furto. La donna ha aggredito due militari dell’Arma, che se la caveranno con 7 e 14 giorni di prognosi. L’aggressione è scattata intorno a mezzogiorno quando la 45enne, vicino al municipio del Paese, pretendendo degli aiuti economici, ha mandato in frantumi il finestrino di un’auto del Ciss 38, il consorzio dei servizi sociali del territorio, per rubare una banconota da 20 euro appoggiata sul sedile. A quel punto gli assistenti sociali hanno chiamato il 112.

All’arrivo della pattuglia la donna si è scagliata contro i militari prendendoli a calci prima di essere immobilizzata. Sul caso è intervenuto l’Usic, l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri: “Questi episodi, forse ritenuti dalle Procure di poco rilievo, suscitano nella popolazione un sentimento negativo e danno la percezione di assenza dello Stato – dice in una nota il segretario regionale Leonardo Silvestri – Usic chiede al Governo l’inasprimento normativo per le aggressioni contro le Forze dell’Ordine e reclama per i carabinieri, e per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, dotazioni adeguate”.

