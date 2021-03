Chiede al medico di vaccinarsi tra le categorie fragili, ma le viene risposto: “prima i lavoratori”

Questo è uno di quei pezzi che si scrivono con il cuore spezzato e la mente obnubilata dal dolore e dall’incredulità. Uno di quei pezzi che scivolano via dalla mani come fossero respiri: lentamente, con lo stesso ritmo del cuore (che galoppa e poi si arresta come a riprendere forza, per poi affievolirsi fino a diventare quasi impercettibile). Esiziali.

Mentre penso alle mie mani che digitano sopra la tastiera del Mac uno degli articoli più difficili di tutta la mia carriera, ripenso a tutte le altre mani che nella vita — più di una volta — ho pensato fossero in grado di guarirmi. A quella che hanno curato la malattia e ridato al mio spirito vitalità e fiato.

Oggi sono stata profondamente ferita dal mio medico curante, un paio di quelle mani che, in tempi non troppo distanti, han saputo non solo curare il morbo penetrato nelle mie cellule ma anche guarire i pensieri. Come forse molti di voi sanno, io sono affetta da Atrofia Muscolare Spinale, una malattia genetica e degenerativa (ossia che peggiora con il passare del tempo) per la quale non esiste una cura e che negli anni mi ha condotta, più di una volta, a lambire le porte del Paradiso (o dell’Inferno, giacché biascicano sia più divertente).

In più di un’occasione quindi ho potuto beneficiare di mani che ai miei occhi di ingenua paziente erano mani taumaturghe, mani di Creatore, mani di curandero, di sciamano, più che semplici mani di medico che aveva saputo svolgere bene il proprio lavoro e che — in virtù di una certa dose di fortuna — aveva azzeccato la terapia giusta al primo tentativo.

Fatto sta che la mia predilezione fantasiosa per le mani si sia tradotta, sin da quando ero una bambina, in un’associazione poco realistica tra l’arto e il cuore della persona che le possedeva. E così questa mattina, quando ho telefonato al mio medico curante per poter aderire alla vaccinazione — così come previsto dalla Regione Piemonte, secondo cui i disabili gravi avrebbero dovuto effettuare la pre adesione tramite il medico di base — e mi sono sentita dire che noi (leggi disabili) non dovremmo essere vaccinati prima dei lavoratori cosiddetti utili allo Stato, dapprima ho avvertito un forte senso di smarrimento e poi ho prontamente replicato, credendo in una battuta di cattivo gusto: «Non stai dicendo sul serio, vero?».

Lei non solo ha confermato la sua affermazione, ma ha rincarato la dose suggerendomi di cambiare medico qualora mi fossi sentita a disagio con la sua opinione. Fredda, senza mani e senza cuore. Per cercare calmare le acque, le ho proposto di risentirci in un momento in cui fosse più tranquilla, ma per tutta risposta mi sono sentita urlare le stesse affermazioni di cui sopra: «Se non vaccinano prima gli operai e i lavoratori utili, il nostro Paese si rovescerà su se stesso!»

«Ma come, quelle mani che ad ogni infezione respiratoria mi avevano ridato fiato, quelle che mi avevano visto toccare il fondo e risalire sentendomi tornare in vita sulla punta di ogni singolo dito, ora mi stanno gettando nel più profondo degli abissi?» credo di aver pensato, basita.

Ciò che ricordo in modo estremamente nitido è la sensazione di essere stata discriminata da una persona nelle cui mani avevo consegnato il mio destino di fragile e vulnerabile donna. Una sensazione di stupro, di violazione del mio spazio vitale, della mia identità che, sì è compromessa dalla malattia, ma resta l’identità di una donna determinata a non tacere e a far sapere che dietro il più biondo degli angeli può nascondersi il più nero dei demoni (dal greco antico daimon, l’ombra che ognuno di noi nasconde nei meandri della propria psiche).

No, non potevano essere parole sincere! In una empito di figlia che tenta di giustificare l’ingiustificabile atteggiamento di un genitore, ho cercato di capirla. Poi è arrivato un suo SMS, dove il mio medico confermava ulteriormente le sue parole, definendole semplici opinioni ed esortandomi a cercare un altro dottore che potesse sostituirla.

Mi ha offerto la sua denuncia su un piatto d’argento ed io, ancora smarrita e paralizzata dallo sconforto, continuo soppesare due semplici parole: denuncia e perdono. Deontologicamente era imperdonabile, ma umanamente mi sentivo ancora legata a lei. Alle sue mani e al suo cuore. Ma poi ho pensato all’attivista per i diritti delle donne con disabilità che vive dentro di me; ho pensato alle meravigliose e fortissime compagne di ventura del Gruppo Donne UILDM, che ogni giorno lottano contro la discriminazione più becera e iniqua, quella che non giunge solo dalle Istituzioni bensì dalle persone di cui ti fideresti ciecamente. E allora, la bilancia ha perso la propria posizione di equilibrio e io ho compiuto la mia scelta.

Ci sono mani che han toccato corde profondissime ma poi han scelto la tranquillità radiosa della superficie. E poi ci sono mani che han penetrato l’epidermide e si sono spinte fin dentro il cuore: dita che sono entrate dentro atrii e ventricoli facendosi strada nel sangue, intingendosi in quel rosso porpora di antica e regale memoria, lacerando le carni. Ho cambiato medico e punto di vista

«Gli addì sono troppo per me» mi sorprendo a pensare tra le lacrime. Ancora una volta, bellezza e dolore confliggono tra gli occhi e il costato: «Gli addii sono troppo per il mio cuore e quel suo destino da puttana».

Ma ci sono mani che sferzano, scuotono, comprimono corde profondissime e il loro è un voler porre l’accento sul fatto che, sì, conoscono il mio cuore e il meretricio che grava tra i ventricoli e gli affetti, e non intendono alimentare l’omertà che gli è ramificata attorno. Sono le mani delle donne che mi hanno insegnato a combattere e a non accettare in silenzio di essere gettata via come un rifiuto tossico.

In serate come queste, cariche di mestizia, le sole corde che voglio ricordare sono queste, pregnanti, immortali, stonate. Le mie e quelle delle mie sorelle di ventura.

