È l’alleanza di centrodestra a prevalere in quel di Chiaverano. Rispetto alle tendenza nazionali, tuttavia, la vittoria non è stata così netta: 37.2% a fronte del 36.2% che la sinistra si è riuscita ad accaparrare per il Senato.

È stato Fratelli d’Italia a portare a casa la gran parte dei voti, ben 243 su 406 totali raggiunti dalla coalizione.

393 i voti portati a casa dalla coalizione di centro sinistra. Per quanto riguarda la Camera, invece, i valori sono più sbilanciati verso destra: con la colazione FdI, Lega, FI e Noi Moderati a totalizzare il 37.2% contro il 35.2.

Fanalino di coda, sono stati Vita e Italia Sovrana e Popolare: rispettivamente 1.8 e 1.7%.

Commenti