Forse è la volta buona. Il Comune di Chiaverano sta finalmente per assumere un nuovo dipendente per l’ufficio tecnico.

Lo stesso ufficio tecnico che da mesi è in estrema difficoltà per la gestione delle numerose pratiche arrivate in Comune, raddoppiate nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Le polemiche

Le forti polemiche avevano costretto il sindaco Maurizio Fiorentini a rimboccarsi le maniche.

Il primo cittadino era corso ai ripari con tanto di comunicazione pubblicata sul sito comunale e non solo: