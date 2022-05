Un particolare appuntamento con una performance in lingua originale per la primavera 2022 di Morenica_NET che prosegue in maggio con gli appuntamenti al Teatro Bertagnolio di Chiaverano, prima di concentrarsi sulla programmazione estiva da giugno ad agosto 2022 ad Ivrea.

Sabato 7 maggio h 21 sale sul palco del teatro sociale l’Ensemble internazionale e pluripremiato SRLSYyourscon la performance in lingua inglese che propone il rito del Tea Ceremony condotto da una seducente geisha in una serata all’insegna del lusso e del benessere. Un viaggio guidato attraverso Africa, India, Bangladesh, Medio Oriente e Sud America, alternando l’estetica occidentale alla tradizione orientale. Lentamente si svela così lo stile di vita delle società “avanzate”, pronte a soddisfare i propri bisogni a spese di un crescente sfruttamento delle risorse e della sofferenza altrui. La riflessione si incentra sulla dualità del servire e dell’essere servito, sottolineando la differenza tra chi mette in atto e chi guarda, indagando anche la consapevolezza e la capacità di azione e reazione dello spettatore. La performance – che ha vinto il premio per la migliore interpretazione al Milano Fringe Festival nel 2019 – vede in scena l’attore, regista e scrittore cipriota Marios Ioannou e sarà presentata a fine maggio anche al Fringe Festival di Torino.

Il programma continua sabato 14 maggio con la performance rituale butoh dal titolo Red Moon di e con Maruska Ronchi, un’indagine sulle energie femminili legate ai cicli lunari, che mette in rilievo la dignità del femminile scavando nel subconscio per restituire al pubblico immagini archetipe. Una rappresentazione onirica, deformata, che esalta gli elementi essenziali della figura, completamente libera da ogni riferimento alla realtà.

La rassegna Morenica NET – Nuove Esperienze Teatrali – Primavera 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Progetto Corto Circuito; Fondazione CRT; Comune di Chiaverano; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; media partnership Turismo Torino e Provincia.

Direzione artistica: Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

