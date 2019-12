CHIAVERANO. Sindaco a casa tua, primo cittadino a domicilio

Si chiama ‘Il sindaco a casa tua’ l’iniziativa del primo cittadino di Chiaverano, Maurizio Fiorentini, Comune di 2000 abitanti vicino a Ivrea. L’idea è semplice: incontrare i cittadini che hanno dei problemi andandoli a trovare a casa propria. “A volte può essere un problema andare in Comune per parlare con il sindaco – spiega Fiorentini – nel caso un cittadino voglia parlare di un suo problema con il sindaco e gli è difficile recarsi in Comune, telefona e concorda un orario per trovarsi in forma tranquilla e privata nella propria abitazione. In questo modo, che siano le 8 di mattina o le 9 di sera, non ci saranno code, non ci saranno problemi di spostamento, non ci saranno problemi di privacy”. Il progetto del sindaco a domicilio, per ora sperimentale, entrerà nella sua fase operativa in questi giorni.

