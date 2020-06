CHIAVERANO. Si torna a teatro con uno spettacolo anche in streaming

Dopo il grande successo della prima diretta Facebook musicale del 2 giugno con oltre 1500 visualizzazioni, la cultura chiaveranese si ripropone con un breve spettacolo teatrale nuovamente in diretta e non solo.

“Le nuove disposizioni governative – spiega il sindaco Maurizio Fiorentini – permettono ora la riapertura dei Teatri e, quindi, l’organizzazione di spettacoli anche al chiuso ma le regole di distanziamento impongono un numero molto limitato di spettatori.

Dopo quattro mesi di totale chiusura, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Andromeda e con il Progetto Morenica, vogliamo ripartire anche nel nostro piccolo ma bellissimo Teatro Bertagnolio, pur nel pieno rispetto delle regole sanitarie”.

Pertanto, grazie ad Andromeda e Morenica, il 28 giugno 2020 si potrà tornare a riassaporare il piacere di uno spettacolo teatrale in due modi: dal vivo: alle 16,30 con replica alle 17,15. Posti limitati e prenotazione obbligatoria ai numeri 338 3781032 – 347 9225376

In diretta streaming: alle 18,15 sulla pagina Facebook del Comune di Chiaverano: https://www.facebook.com/comune.dichiaverano/.

Il filmato della diretta streaming rimarrà visibile nei giorni successivi nella stessa pagina e in altre nelle quali lverrà condiviso dal Comune. Chi accede alla pagina potrà, a sua volta, condividere la diretta per dare maggior diffusione.

La durata dello spettacolo sarà di circa mezz’ora.

“Ringrazio di cuore Andromeda e Morenica che hanno dato la loro disponibilità e che, pur con tutte le difficoltà tecniche e di distanziamento, saliranno sul palco del Bertagnolio per tenere vivo lo spirito culturale molto forte nel nostro piccolo paese” dichiara Fiorentini, che poi, citando Claudio Abbado aggiunge: “La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti”.

