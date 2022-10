CHIAVERANO. Danneggiamenti e sabotaggi all’area camper e di fronte alla pizzeria “Il Sole”.

E’ questa la ragione per la quale il Comune di Chiaverano ha dato mandato ad un legale per difendere gli interessi dell’Ente in sede giudiziale.

Una nomina di fiducia all’avvocato Marco Pinato conferita con la delibera di giunta n.52 lo scorso 26 settembre e approvata dal sindaco, Maurizio Fiorentini e dalla vicesindaca, Roberta Anna Benetti.