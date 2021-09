Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 18 e domenica 19 settembre presso “La Rotonda” di Chiaverano verrà presentato un libro in quattro lingue che contiene poesie scelte e “Il viaggio sulla luna” di Enea Riccardino.

Il racconto e le poesie sono presenti nel libro nell’originale scrittura in Chiaveranese e nella traduzione in italiano, Inglese e Cinese.

Tre poesie verranno lette nelle quattro lingue da altrettanti attori con alcuni divertenti confronti sui modi di dire del chiaveranese e del cinese e, inoltre, sarà possibile conoscere le uniche due persone al mondo in grado di leggere le poesie di Enea in tutte le quattro lingue.

Nell’incontro si parlerà anche del dizionario chiaveranese che in precedenza non era stato possibile presentare e di quelli che saranno i prossimi eventi promossi dal “Gruppo per lo studio e la documentazione del chiaveranese“.

ATTENZIONE: E’ possibile partecipare all’incontro solo con mascherina e solo su prenotazione al n. 348 2927224

