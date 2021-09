Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIAVERANO. Trent’anni di carriera Maurizio Brunod, li ha compiuti lo scorso anno, nel 2020, in pieno lockdown.

Questa circostanza non gli ha permesso di celebrarli come avrebbe voluto e cioè sul palco, suonando per il suo pubblico internazionale in una di quelle turneè che oltrepassano l’Atlantico, magari. E non gli ha permesso neppue di promuovere, così come avrebbe voluto quell’album fatto uscire apposta in occasione dell’importante ricorrenza. “Maurizio Brunod Ensemble”.