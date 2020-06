CHIAVERANO. La cultura in tempi di Covid, il paese non rinuncia alla sua stagione

Parte sul web la stagione culturale chiaveranese.

Una sorta di esperimento fortemente voluto dal sindaco Maurizio Fiorentini per dare una sferzata di ottimismo. Una sorta di ripartenza anche per il mondo dello spettacolo.

“La Cultura ai tempi del Covid” questo il titolo della manifestazione andata in scena ieri, martedì 2 giugno.

E’ stato Emiliano Iannone, consigliere comunale, a presentare l’evento.

“Un’iniziativa che nasce con l’idea di ripartire dopo questo periodo difficile – ha spiegato -. Abbiamo ritenuto importante partire dalla cultura e dalla musica in particolare.

Chiaverano in questi anni ha puntato molto sulle manifestazioni e gli eventi culturali. Proprio il genere di appuntamenti più penalizzati in questa fase di ripartenze.

Da qui l’idea di tentare questo esperimento, far suonare da casa propria una serie di artisti chiaveranesi o chiaveranesi d’adozione. Per lanciare un messaggio di speranza e ritrovata normalità. Dove la musica e la cultura possono tornare ad avere l’importanza e lo spazio che meritano”.

E’ poi intervenuto il sindaco in collegamento dalla Chiesa Parrocchiale di San Silvestro.

“Aspettiamo tutti che arrivi la Fase3, quella in cui si potranno tornare a fare concerti, manifestazioni. Non sappiamo quando sarà possibile e così abbiamo pensato a quest’iniziativa. Qualcosa di un po’ particolare, un esperimento, per poter far vedere che il nostro paese è ancora vivo, che la cultura, che caratterizza Chiaverano è sempre attiva e pronta a ripartire”.

Poi Fiorentini ha citato il direttore d’orchestra Claudio Abbado: “La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti”, aggiungendo “e noi abbiamo tanti piccoli acquedotti”.

Il sindaco ha ringraziato il parroco, Don Camillo, per aver concesso il luogo di culto per la diretta della manifestazione, infine ha voluto dedicare il concerto a Lucia Fuso: “Anima culturale di questo paese,. Una persona meravigliosa”.

Ecco gli artisti che si sono esibiti sul parco virtuale di Chiaverano per circa un’ora e mezza di spettacolo di altissima qualità:

Musica classica: con Antonio Mosca, Lee Robert e Liana Mosca – Musica Sacra: con Angela Fontana e l’organo Bruna presso la Chiesa di San Sivestro – Musica Moderna: con Marco Ghiringhello, Direttore dell’Associazione Artistica – Folk: con il duo rupestre Edo&Paolo – Musica Elettronica: con il duo Pinhdar, vale a dire Cecilia e Max, gli organizzatori dell’evento estivo A Night Like This Festival.

Ognuno di loro ha calcato la scena virtuale per circa 15 minuti circa.

