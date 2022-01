Al 18 gennaio 2022 a Chiaverano salgono a 72 i casi di positività al Covid-19.

L’amministrazione ha dovuto mettere in quarantena la Scuola Primaria visto che il dato sui tassi di positività è in costante crescita. Nello specifico le classi prima e terza della Scuola Primaria di Chiaverano dal 13 gennaio e la quinta dal 14 gennaio sono in quarantena.