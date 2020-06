CHIAVERANO. Imu, pagamento entro fine anno senza sanzioni

A Chiaverano sono state inviate in questi giorni le lettere con gli importi da pagare per l’IMU dovuta per l’anno 2020.

“Si fa presente – spiega il sindaco Maurizio Fiorentini – che il Comune di Chiaverano non ha deliberato lo slittamento della data di scadenza di giugno.

Si richiede ad ogni contribuente che ne abbia la possibilità di procedere al pagamento nei tempi concordati ma, in considerazione delle difficoltà di molti visto il periodo di emergenza, si informa che ogni eventuale pagamento in ritardo non verrà sanzionato con more o interessi purchè venga effettuato entro l’anno.

Si informa inoltre che il Comune ha deliberato l’applicazione della stessa aliquota IMU degli scorsi anni senza poter fare distinzioni per categorie merceologiche (ad esempio per gli esercizi commerciali rimasti chiusi per l’emergenza COVID) in quanto è possibile agire solamente su un’aliquota che può essere differente solo per categoria catastale.

Non appena sarà approvato il conto consuntivo del 2019, verificato l’ammontare dell’avanzo disponibile, si provvederà ad agire sulla TARI in modo da abbattere quanto dovuto, soprattutto per le categorie merceologiche che hanno dovuto chiudere per alcuni mesi”.

