Presso il Centro Vaccinale dell’Unione della Serra di Bollengo da molti mesi è presente un gruppo di volontari chiaveranesi per aiutare nelle attività di gestione delle persone che si recano al Centro per la vaccinazione.

Il notevole aumento delle attività di questi giorni comporta la necessità di mantenere il Centro aperto tutti i giorni e questo crea un incremento notevole di volontari necessari.

E’ quindi importante che altre persone si aggiungano a quelle già presenti per poter garantire la continuità di questo essenziale servizio.

Si richiede quindi ai cittadini chiaveranesi la disponibilità ad offrirsi come volontario anche solo per poche ore la settimana.

Per i volontari è prevista l’iscrizione ad un apposito Registro che prevede la copertura assicurativa durante le ore di impegno.

Per aderire scrivere una email a info@comune.chiaverano.it o telefonare in Comune in orario d’ufficio al n. 0125 54805.

Commenti