CHIAVERANO. Maurizio Liporace, 40 anni, di Chiaverano, componente di una coppia di rapinatori comunemente conosciuta come i “Bonny & Clyde” del Canavese, è a processo per essere evaso dai domiciliari per difendere un minorenne vittima di rapina (Liporace stava scontando ai domiciliari una precedente pena di 5 mesi e 10 giorni dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Vercelli del 31 ottobre 2017).

Il processo nei suoi confronti si è aperto ieri mattina a Ivrea. Davanti al collegio giudicante sono finiti anche i tre marocchini che avevano accerchiato e preso a pugni un [...]