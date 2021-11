CHIAVERANO. “Albert Einstein disse che “Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi“.

Inizia così, con questa citazione, l’invettiva del sindaco Maurizio Fiorentini contro i vandali che continuano a colpire il paese.

Questi gli ultimi danneggiamenti commessi: “Due giorni fa sono sparite le fioriere, di scarso valore, posizionate in Via Burolo angolo Via Riccardino. Giovedì sono finiti nel Lago Sirio i “panettoni” di cemento che delimitavano il passaggio pedonale nel tratto tra il Ristorante il Cigno e la Piatta”.

Poi Fiorentini incalza: “Aveva ragione Einstein. Se l’universo sia infinito [...]