CHIAVERANO. Dopo il sesso sulla piatta, i bagni di sole che fanno infuriare il sindaco

Dal 18 maggio finalmente ci si può muovere liberamente ed è possibile, oltre che fare attività sportiva e motoria, anche sostare e prendere il sole.

“Tuttavia, tutto ciò è possibile nel rispetto assoluto delle disposizioni di sicurezza” puntualizza il sindaco Maurizio Fiorentini che aggiunge: “Tali misure prevedono una distanza minima di un metro e la mascherina nel caso di distanza inferiore, a meno che non si tratti di persone conviventi”.

Ma ecco cosa accade sulle sponde del lago Sirio, là dove pochi giorni fa, in pieno lockdown, una coppia aveva dato sfoggio delle proprie prestazioni sessuali in pino giorno, sulla piatta.

“Nel pomeriggio di oggi alla “piatta” queste disposizioni non erano per nulla rispettate – sbotta Fiorentini – persone molto vicine, quasi totale assenza di mascherine. E’ evidente che il via libera del 18 maggio da molti è stato male interpretato come un “ora faccio quel cavolo che mi pare”. Ma non è così. Le disposizioni sono in vigore e vanno rispettate, non tanto perché in caso contario si rischia una pesante sanzione ma soprattutto perché ne va della salute di tutti”.

Insomma, per Fiorentini ormai è chiaro che, finché ci saranno misure di contenimento da far rispettare, sul Sirio quest’estate gli toccherà fare il bagnino e anche un po’ lo sbirro.

“O lo capite con le buone (oggi vi abbiamo chiesto di farlo), e rispettate le regole oppure se si verificherà di nuovo una situazione di assembramenti come quelli di oggi, senza ulteriori avvisi faremo un’ordinanza di chiusura della piatta a tempo indeterminato. Poi non dite che non lo sapevate, ok?”.

In più la beffa: “Quando sono arrivato mi hanno chiesto di essere tollerante. Ho dimostrato di esserlo non multandoli tutti. Oltre 20 persone che l’avrebbero sicuramente meritato. E parliamo di sanzioni da 400 euro l’uno”.

