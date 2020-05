CHIAVERANO. Dagli amici cinesi un altro carico di 12mila mascherine

La Cina, ancora una volta, dimostra tutta la sua solidarietà a Chiaverano inviando, ancora una volta, degli aiuti.

Il sindaco, Maurizio Fiorentini, spiega: “Abbiamo ricevuto ieri due scatoloni contenenti 12.000 mascherine destinate ai cittadini di Chiaverano dal Sindaco di Yuhu”.

I pacchi sono stati spediti da Roma, dal rappresentante europeo di Wencheng.

Ecco il messaggio con cui è stata accompagnata la donazione: “Sono Jiang Zhongnan, Presidente Cinese in Europa di Wencheng e responsabile della donazione delle mascherine. In nome della comunità cinese, siamo lieti di donare 12000 mascherine al comune di Chiaverano. Spero che l’Italia possa riprendersi al più presto dal Covid-19.”

Già pronta la lettera di ringraziamento da parte del sindaco Fiorentini, per gli amici cinesi: “Un gesto talmente inaspettato quanto significativo verso il quale noi tutti non possiamo che esprimere il nostro più profondo senso di gratitudine e di riconoscenza.

A nome mio, del Consiglio Comunale e di tutti i cittadini di Chiaverano Vi vogliamo quindi dire GRAZIE: un grazie sincero accompagnato da un sentimento di gioia e di speranza.

Infatti, in questo momento dove ancora la lotta contro l’epidemia non si può ancora considerare sconfitta, un gesto così generoso e di condivisione come il Vostro dimostra non solo la Vostra vicinanza e solidarietà, ma trasmette anche tanta speranza e fiducia; azioni come queste rendono il mondo un posto un po’ più bello e unito. Saremo sempre grati a quel nostro incontro del novembre 2018 che ha permesso la Vostra conoscenza ed ha posto le basi per questo rapporto di sincera amicizia. Per questo, un grandissimo ringraziamento va ad ANGI e al suo Presidente Chen Ming che ci ha fatto conoscere e che, in questi mesi, ha continuato a dimostrarci la sua amicizia e vicinanza. Un ringraziamento speciale lo riservo anche a Jiang Zhongnan, Presidente Cinese in Europa di Wencheng, che ci ha contattati e ha organizzato la spedizione delle mascherine”.

Infine Fiorentini piega come verranno date alla popolazione: “Provvederemo, in collaborazione con il gruppo AIB, a distribuire 2 mascherine per abitante prima della fine di Giugno.

Le restanti mascherine le terremo in attesa di verificare l’evolversi della situazione dopo l’estate in modo da essere pronti a nuove dis

