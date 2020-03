CHIAVERANO. Coronavirus, il paese piange la morte di due concittadini

E’ morto oggi a Chiaverano il primo caso di Coronavirus accertato in paese. Ma non è l’unico decesso avvenuto.

E’ un triste bilancio quello con cui si è trovato a fare i conti il sindaco Maurizio Fiorentini in queste ore.

L’unico caso accertato di Coronavirus , una donna di 83 anni, è mancata oggi.

Nelle stesse ore è morta anche un’altra persona, un anziano di 92 anni cui era stata diagnosticata un”influenza: “C’è il sospetto che anche per lui si sia trattato di Coronavirus – spiega Fiorentini – e per questo è stato deciso di effettuare il tampone ai familiari. E’ importante per applicare le misure di contenimento previste in questi casi”.

Ma c’è anche un altro caso in paese e si tratta della figlia della donna di 83 anni mancata oggi per il Covid. “E’ la persona di cui l’Asl mi ha confermato la positività, ma che continua a non risultare negli elenchi comunicati dalla Protezione Civile“.

Insomma, gran confusione di dati e poche certezze anche per chi, come il sindaco, è in prima linea nell’affrontare l’emergenza.

