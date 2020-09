CHIAVERANO. Caos sull’autobus per le scuole Medie, il sindaco minaccia multe

Caos sull’autobus per le scuole medie. Ad intervenire è il sindaco, Maurizio Fiorentini, che ri-detta le regole e avverte: “Provvederemo a sanzionare i trasgressori secondo le regole Covid con multe da 400 a 3.000 euro”.

Abbiamo ricevuto in questi primi tre giorni di ritorno a scuola numerose segnalazioni riguardanti comportamenti scorretti da parte di alcuni/e ragazzi/e indisciplinati.

In particolare, si formano assembramenti in mezzo alla strada in Corso Centrale di fronte all’Ecomuseo che costringono l’autobus a fermarsi nel suo tragitto verso piazza Ombre aprendo poi le porte per evitare problemi ulteriori.

Poi, dopo essere saliti muniti di mascherina (altrimenti l’autista impedirebbe la salita), subito la tolgono e, oltretutto, alcuni di loro si siedono in braccio ad un altro/a.

Pertanto, si informa che:

L’Autobus NON DEVE FARE FERMATA all’andata davanti all’Ecomuseo ma solo al ritorno da Piazza Ombre. Quindi, i/le ragazzi/e devono attenderlo all’interno del parcheggio dell’Ecomuseo o presso Piazza Ombre.

La mascherina va SEMPRE INDOSSATA sia prima che durante il viaggio senza eccezioni.

Ogni ragazzo/a deve avere sull’autobus un COMPORTAMENTO CORRETTO occupando un singolo posto.

Invitiamo pertanto i genitori a provvedere affinché i propri figli siano informati di quanto specificato.

In caso questi comportamenti errati continuino, considerato che possono essere motivo di propagazione del virus rendendo pertanto inutili tutti gli accorgimenti presi all’interno della Scuola per salvaguardare la salute di tutti, provvederemo a sanzionare i trasgressori secondo le regole Covid (da 400 a 3.000€ di multa).

