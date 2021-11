Con un comunicato asciutto, di poche righe, il sindaco di Chiaverano Maurizio Fiorentini, torna ad aggiornare la situazione Covid in paese. E lo fa perché i casi sono in aumento, così come le persone in quarantena.

“Si segnala che, in data odierna, sono presenti 5 cittadini chiaveranesi positivi al Covid-19, oltre a 8 casi di quarantena e 2 di isolamento fiduciario di cittadini con esito negativo. I casi di positività stanno aumentando progressivamente in tutto il territorio nazionale anche se, almeno per ora, grazie alla campagna di vaccinazione siamo ben lontani dai numeri dello scorso [...]