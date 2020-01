CHIAVERANO. Alluvione, entro il 20 le richieste dei danni

A seguito degli eventi alluvionali di ottobre e di novembre 2019 la Regone Piemonte ha predisposto dei moduli per la ricognizione dei danni causati ai privati e alle attività commerciali.I moduli devono essere consegnati al comune entro e non oltre il 20 gennaio 2010 in quanto [...]



