Anche Chiaverano ha deciso di fare la propria parte per aiutare l’Ucraina nella tragedia umanitaria che sta vivendo nelle ultime settimane. L’amministrazione di Fiorentini infatti ha deciso di creare un punto di raccolta di generi che partiranno alla volta dell’Ucraina nel salone polifunzionale “Guido Mino”.

Quali generi? Generi alimentari a lunga conservazione, vestiti, farmaci, medicinali, materiale da campeggio, prodotti per l’igiene e in generale oggetti che possano essere utili alle popolazioni in guerra.

L’iniziativa