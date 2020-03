Chiamare l’erba 1 marzo

Chiamare l’erba

All’inizio di marzo si collocano quei rituali, un tempo diffusi che passano sotto i nomi di “ciamà l’erba”. Si tratta di una forma di propiziazione primaverile: l’inverno sta per finire e in una società agro – pastorale, in cui il sostentamento dipende – o meglio dipendeva – dalla riuscita del raccolto e dalla possibilità di pascolo per il bestiame, la comunità attua alcune strategie per tutelarsi dalla negatività. Le forme del rito sono diverse, ma generalmente accomunate dal percorrere le vie del paese al suono di campanacci o di oggetti metallici percossi. L’usanza di chiamare l’erba si riallaccia probabilmente agli antichi riti propiziatori della primavera, al culto della Terra, fonte e principio di vita. Nei primi giorni di marzo i giovani giravano per i prati che attorniano le varie borgate di Favria, suonando campanacci e campanelle, per svegliare la natura ancora addormentata. Il testo di quanto cantavano era in sintesi questo:” Di marzo o di aprile l’erba e la foglia deve venire, deve venire sul mio prato, che mio padre deve falciare , la mia mamma deve rastrellare, e mio fratello la deve portare nel fienile… E’ questa la tradizionale filastrocca che recitavano per aiutare l’erba a crescere. Sarebbe bello che venisse tramandata per non perdere un pezzo della nostra cultura popolare.

Favria, 2.03.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno, quando mi sveglio penso sempre a quanto oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene che posso.

