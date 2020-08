CHIALAMBERTO. Fermati dopo un furto con 75mila euro tra contanti e gioielli

CHIALAMBERTO. Fermati per un controllo stradale, erano in possesso di oltre 60mila euro in contanti e gioielli per altri 15mila. Un uomo e una donna sono finiti nei guai la scorsa notte a Chialamberto, nelle Valli di Lanzo, fermati dai carabinieri subito dopo un furto in una macelleria del paese.

Ai militari dell’Arma i due hanno detto di aver caricato in auto i risparmi di famiglia. Non era vero: è bastato un rapido controllo da parte dei carabinieri per scoprire il colpo nel vicino esercizio commerciale, all’interno del quale i due hanno svuotato la cassaforte.

L’uomo, 45enne di Cantoira, è stato portato in carcere a Ivrea, arrestato per furto aggravato. La convivente, invece, è stata denunciata a piede libero. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che, commosso, ha ringraziato i carabinieri di Chialamberto.

Commenti