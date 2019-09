CHIALAMBERTO. Cercatore di funghi disperso, soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenuti questa mattina a Chialamberto (TO), comune della Val Grande sopra Lanzo T.se, per soccorrere un escursionista che si era disperso. Un uomo, nell’affrontare un sentiero impervio per cercare dei funghi, si trovava in difficoltà e chiedeva aiuto con il telefono. La sala operativa utilizzando l’applicativo Geolovvvf comunicava alle squadre di soccorso l’esatta posizione. L’elicottero drago 66 del reparto volo Piemonte individuava il malcapitato mentre da terra la squadra volontari di Mathi e quella dei saf lo raggiungeva. Un soccorritore calato con il verricello assicurava con un imbragatura l’uomo riportandolo a valle in buone condizioni.

Commenti