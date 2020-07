Chi trova un amico…..

Sono tante le sfide e le crisi che affronta il nostro povero mondo. Tra queste la povertà, la violenza e gli abusi dei diritti umani, che minano la pace, la sicurezza e l’armonia sociale tra i popoli del mondo. Per questo l’Onu ha istituito il 30 luglio come la Giornata Mondiale dell’Amicizia, un importante appuntamento che rende omaggio a uno dei sentimenti più puri e genuini di sempre. La Giornata è stata istituita dall’Onu nel 2011 col fine di promuovere una cultura di pace tra i popoli, basandosi sull’idea che l’amicizia tra Paesi, culture e individui diversi possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. Ogni anno, a tal proposito, le Nazione Unite incoraggiano i vari governi ad organizzare eventi che possano sensibilizzare la popolazione in questo senso, favorendo il dialogo tra le civiltà. L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non ne imparate il suo significato, beh allora non avete davvero imparato niente. Secondo Aristotele, l’amicizia è un’anima sola che vive in due corpi. I veri amici sono preziosi, sono quelli che mi avvertono dei miei errori, mentre quelli falsi, nel vedere i miei errori, li fanno notare agli altri. La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. E poi si sa chi trova un amico trova un Tesoro ed uno dei suoi benefici è di sapere a chi confidare un segreto. Ed io sono felice nel ricordarmi alla sera dei miei buoni amici, pensando che forse ho meritato dei nemici ma, non sono sicuro di aver meritato i miei amici, che mi comprendono e vedono in me solo un essere umano con i suoi tanti difetti e pochi pregi. Grazie amici, grazie!

Favria, 30.07.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana, l’unico limite alla mia realizzazione del domani sono i miei dubbi di oggi.

