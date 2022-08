Si racconta di ore concitate a Palazzo Chigi quando il Presidente ha chiesto chi avesse visto per ultimo la sua agenda. Un’agenda piccola ma preziosa. Gli era stata donata dal Gruppo dei 30, un club esclusivo di cui lui era parte e che si riuniva due volte l’anno per discutere e in alcuni casi decidere le sorti del mondo.

Vecchi banchieri, giovani pluri laureati, figli di stirpi che da oltre 100 anni tiravano i fili della finanza mondiale e non solo. L’agenda, un centinaio di fogli bianchi inseriti in una copertina di pelle nera con, in oro, le iniziali MD in alto e la sigla G30 in basso, gli era stata fatta recapitare il 13 febbraio 2021, il giorno dell’investitura a Presidente del Consiglio dei Ministri.

Da giorni, dopo la caduta del suo governo, non si parlava altro. I Partiti, di destra, di sinistra, di centro, nel pieno di una sindrome di Stoccolma collettiva, facevano gara tra chi era il migliore interprete dell’agenda di Draghi. Nuovi partiti nascevano nel nome di quell’agenda, citandola come se fosse un nuovo moderno libretto rosso di Mao, o addirittura un estratto di qualche libro sacro. Vecchi partiti ripetevano come un mantra la loro imperitura fedeltà all’agenda di Draghi. La competizione democratica non era più determinata dalle ideologie o da diverse idee di società e di priorità da affrontare, o da programmi, ma dal grado di ortodossia e fedeltà verso l’agenda Draghi. I buoni erano quelli che avevano espresso la loro fiducia e i cattivi quelli che l’avevano anche timidamente messa in discussione.

Per altro Mario Draghi era riuscito a sfilarsi dal ruolo di Premier, prima che la crisi energetica ed economica lo travolgesse, pronunciando un discorso al Parlamento tra i più populisti che ricordi la storia Repubblicana con il quale lui, mai stato eletto, sfiduciava nel nome degli italiani i legittimi rappresentanti espressione di un voto popolare.

Ne era uscito bene, da eroe, solo contro il sistema dei partiti, pronto per nuove avventure (ovviamente senza sporcarsi le mani con il voto popolare) se non fosse stato per quella sottrazione della sua agenda di cui tutti pareva avessero copia.

Ma chi l’aveva sottratta ? A lui, che ne conosceva i contenuti, la domanda che l’assillava era proprio quella.

Andando per esclusione, seppure imbarazzanti, non erano certo i richiami fatti da Berlusconi e la promessa di piantare un milione di alberi per risolvere la crisi ambientale che lo preoccupavano. E neppure le sparate di Salvini sugli immigrati (che suonava come un disco rotto e consumato da precedenti campagne elettorali).

Letta con il suo linguaggio vuoto e allusivo (con questa legge elettorale vince il sole o la luna), poteva essere un sospettato, ma se l’aveva letta non l’aveva di certo capita. Per altro quella legge che avrebbe regalato ai suoi avversari oltre un terzo di seggi l’aveva fatta proprio il suo partito. Calenda, Renzi e persino Clemente Mastella dichiaravano di essere gli eredi legittimi dell’agenda Draghi ma la loro nota abitudine a mentire li scagionava completamente. Rimaneva Di Maio, anche lui diventato un fedele e ritratto spesso a fianco del premier con quel sorriso che non andava via nemmeno adesso che c’era la guerra. Lui certamente avrebbe avuto più di un’occasione per impossessarsene ma preferiva i selfie al linguaggio scritto, non avrebbe di certo rischiato il posto per portarsi a casa qualche cosa da leggere.

E quindi ? Si tornava al punto di partenza, e all’altra domanda: cosa c’era scritto in quell’agenda.

Quando il Presidente Mattarella l’aveva chiamato al Quirinale dicendogli che amici comuni l’avevano consigliato di affidare a lui l’incarico di formare il governo non aveva preso appunti. Di quell’agenda aveva usato solo la prima pagina scrivendo PNRR per ricordarsi la ragione principale per la quale era stato chiamato. Poi aveva aggiunto sulla pagina successiva GUERRA – NATO – ARMI. Il programma fondamentale era contenuto in quelle poche parole. Le stesse che avrebbero guidato l’azione di governo nei prossimi anni.

Un sorriso comparve sul volto teso del premier. Adesso aveva capito chi aveva preso in custodia la sua agenda. Era successo durante l’ultimo colloquio al Quirinale, prima di dare le dimissioni, aveva lasciato l’agenda sul tavolino stile Luigi XVI e poi l’aveva persa di vista.

Tra un paio di mesi, risolta la parentesi del voto, i partiti che, senza averla letta, si appelleranno all’agenda Draghi, se la troveranno di fronte, nelle mani del Presidente della Repubblica il quale proporrà (sempre per il bene e per volontà degli italiani) un nuovo Governo di larghe intese presieduto da Mario Draghi. Sulla terza pagina della sua agenda apparirà la scritta: SACRIFICI.

