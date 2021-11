Chi fermerà la musica?

Cantavano i Pooh:” Chi fermerà la musica?”. E’ si la musica è più forte della pandemia e risorge con la Filarmonica Favriese, perché la musica continua a fluire nelle case, nei vicoli, nelle vene di ognuno di noi, e adesso anche con la Filarmonica Favriese per il concerto di S. Cecilia.

Favria, 28.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita ciò che non si può dire e che non si può tacere, si può esprimere solo con la musica. W i Filarmonici di Favria, auguri per S. Cecilia. Buona domenica

