Chi dona il sangue….

Chi dona il sangue si prende più cura del proprio corpo, perché chi dona ha stili di vita sani e nuovi rapporti sociali da coltivare. Chi dona il sangue lo fa per la salute degli altri, ma anche per la propria, perché donare il sangue è una scelta che contribuisce a migliorare la salute anche di chi compie il nobile gesto. Vale allora la pena ricordare che si può donare il sangue a partire dai 18 anni e fino ai 60. Fino a 70 anni se si è già donatori previa però valutazione clinica dei principali fattori di rischio correlati all’età da parte dei medici del centro trasfusionale. Il sangue donato può essere utilizzato interamente o nelle sue donazione singole componenti, piastrine, plasma, globuli rossi, per trattare un’ampia gamma di condizioni: dalla talassemia all’emorragie durante il parto, dalla penuria di globuli rossi e piastrine che affrontano i malati oncologi sottoposti a chemioterapia alle necessità che possono riguardare le vittime disastri naturali. Vieni a donare a Favria venerdì 7 febbraio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20, aiutaci a fare il pieno di solidarietà

Favria 4.02.2020 Giorgio Cortese

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai! Allora investi donando un poco del Tuo sangue. Vieni a donare a Favria venerdì 7 febbraio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20, aiutaci a fare il pieno di solidarietà

