Un panino farcito ma non nel modo sperato. E’ successo alla cliente di una panetteria torinese della zona di piazza della Repubblica, che, dopo aver acquistato un pezzo di pizza e due panini dolci si è accorta, quando stava per addentare il pane, che sulla crosta c’era un verme cotto. Incredula e anche un po’ disgustata, la donna ha raggiunto il vicino comando della polizia municipale portando con sé le prove.

Gli agenti si sono dunque immediatamente recati nel negozio e all’interno del laboratorio di panificazione, hanno trovato non solo sporcizia ma anche alimenti in cattivo stato di conservazione.

In uno dei 3 frigoriferi utilizzati per la congelazione, ad esempio, erano stipati pani, pizze, impasti e condimenti senza etichettatura, posti a contatto fra di loro e ricoperti da spessi strati di ghiaccio. I prodotti alimentari sono quindi stati posti sotto sequestro e il titolare, un italiano di 61 anni, denunciato per detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Commenti