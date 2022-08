Che forza il prezzemolo.

Oggi il significato del prezzemolo è abbastanza noto. Dire a una persona sei come il prezzemolo vuol dire essere invadente, riferito questo al fatto che il prezzemolo fin dall’antichità era la spezia più usata in cucina ed era utilizzata in sostanza in tutte le pietanze.

Il nome scientifico del prezzemolo è Petroselinum Hortense. Si tratta di un’erba aromatica che appartiene alla famiglia delle Ombrellifere. Il suo nome ha origine da due parole greche: petra, che significa “pietra” e selinonche, che significa “sedano”, petrasèlinon sativum, ovvero “il sedano che cresce tra le pietre”, si racconta che la pianta crescesse spontanea tra le rupi della Macedonia. Il prezemolo è l’erba aromatica più popolare e antica al mondo.

La scuola medica salernitana, la madre di tutte le università, le cui prime notizie risalgono al IX secolo d.c., anche se il massimo splendore lo ebbero nel corso del XII e XIII secolo, affermava: “salvia, sal, vinum, piper, allia, petroselinum, ex is fit salsa, nisi sit commixtio falsa” “salvia, sale, pepe, aglio e prezzemolo fanno un ottimo condimento se non ci si mette altro”. Un altro detto nei confronti del prezzemolo è legato al fatto che cresce in sostanza dappertutto anche nelle condizioni più dure. Da qui il detto «ti crescerà il prezzemolo nelle orecchie» riferito soprattutto ai bambini che non amavano tanto lavarsi le orecchie. l prezzemolo (Petroselinum Hortense) era ben conosciuto dai popoli antichi che lo utilizzavano con particolari finalità. I Greci ci si adornavano la testa quando partecipavano ai banchetti, perchè convinti che il suo profumo desse una nota d’allegria e stimolasse l’appetito. Nella mitologia greca è stato ritrovato in alcune tombe, perché associato all’eroe Archemoro che significa il conduttore della morte. Archemoro era il nome del figlio di Euridice e Licurgo chiamato anche Olfete. Era nato a Nemea. Archemoro fu allevato da Ipsile, regina di Lemno, la quale cercava di crescerlo da solo. La donna consultò un oracolo sul destino del bambino e le fu suggerito di non poggiarlo mai per terra prima che sapesse camminare. Durante la guerra dei sette contro Tebe, i greci dell’Armata di Adrasto re di Argo attraversarono un giorno la foresta di Nemea in cerca di qualche ruscello, perché erano assetati, quando incontrarono Ipsipile che allattava il giovane principe. Chiesero quindi indicazioni a Ipsipile e lei li condusse ad una fontana vicina e per giungervi con più celerità lasciò solo nell’erba il fanciullo Archemoro, vicino ad una pianta di prezzemolo. Vicino alla pianta si nascondeva un serpente che uccise Archemoro. I Greci afflitti dalla funesta sventura, uccisero il serpente, fecero al fanciullo dei superbi funerali, ed istituirono in suo onore i giochi Nemei. Per questo i Greci utilizzavano questa pianta erbacea per decorare il capo durante i banchetti, in ricordo del principe Archemoro convinti che il suo profumo conferisse una nota d’allegria e stimolasse l’appetito. Omero narra nell’Iliade che gli Achei lo davano in pasto ai cavalli da corsa per dar loro la giusta energia per vincere.

Per gli Etruschi era una pianta sacra e lo utilizzavano nelle preparazioni farmaceutiche e nei riti propiziatori.

I Romani, invece, lo usavano oltre che per decorare le tombe dei congiunti e per scopi medici, anche in cucina.

Discoride (I sec.d.C.) attribuiva al prezzemolo virtù medicinali, in quanto stimolava la diuresi e provocava la comparsa di mestruazioni, alleviandone pure i dolori.

Fu nel Medioevo che, persa l’associazione simbolica romana con il mondo dei morti, il prezzemolo ottenne grandi riconoscimenti popolari. La sua presenza divenne abituale in cucina, da qui il motto “essere come il prezzemolo” per indicare come detto all’inizio, qualcosa o qualcuno onnipresente.

Anticamente con le foglie del prezzemolo triturate o pestate venivano fatti impacchi da applicare sulle punture d’insetti o per medicare i denti cariati. Il succo serviva per bloccare l’emorragia del naso, lo stelo era utilizzato per i filtri d’amore, le radici costituivano elementi base d’unguenti, il decotto lo si assumeva come afrodisiaco. Dopo un periodo d’oblio, l’utilizzo farmacologico del prezzemolo trovò nuovo credito a metà Ottocento, quando alcuni ricercatori ne confermarono le proprietà medicinali.

Il consumo divenne così diffuso che, oltre ad utilizzare la pianta ufficialmente per provocare il flusso mestruale, era prescritta clandestinamente in dosi massicce per favorire l’aborto. Il prezzemolo coltivato sia in vaso che nell’orto, pur soffrendo il clima caldo, ha crescita veloce. Se le foglie sono avvizzite, una volta innaffiate è possibile vederle “risorgere” in pochi minuti, e se recise queste rigettano. Nella cucina contemporanea il prezzemolo è largamente usato per ornare numerose pietanze sia cotte che crude, e per insaporire salse e ripiene. Il prezzemolo è anche un efficace rimedio naturale contro le punture di zanzara. Risulta essere velenoso per alcuni animali di piccole dimensioni, persino per i gatti!

Concludo con un modo di dire: “essere come il prezzemolo nelle polpette”, per significare che forse tutta questa storia è scarsamente significativa, così come il sapore piuttosto forte dell’impasto delle polpette non viene alterato da un’eventuale aggiunta di prezzemolo.

