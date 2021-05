Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Stagione 2021 “Battiti – Dentroefuori”, Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese – via Partigiani 4, Settimo T.se

Sabato 22 maggio 2021 ore 18.00

Che forma hanno le nuvole?

Di Serena Facchini e Ermanno Nardi

Con Lorenza Guerrini e Daniele Pennati

Elea Teatro / Industria Scenica

Vincitore di InBox Verde 2020

Sabato 22 maggio alle 18.00 il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospiterà lo spettacolo per famiglie “Che forma hanno le nuvole?”, secondo appuntamento di “Battiti – Dentroefuori”, la stagione organizzata da Santibriganti Teatro.

Sul palco Lorenza Guerrini e Daniele Pennati daranno vita alla storia di Nemo, un bambino di otto anni, che scopre di essere l’amico immaginario di sua sorella gemella Vera. Dalla crisi per la scoperta sconvolgente ha inizio una serie di avventure che vedranno Nemo alla ricerca di sé stesso, tra incontri strampalati con colleghi invisibili, gruppi di autoaiuto per amici immaginari e uffici di ricollocamento, che lo porteranno a capire come la cosa più importante non sia il modo in cui gli altri ci vedono quanto le nostre azioni. Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere.

Prodotto da Elea Teatro e Industria Scenica, lo spettacolo ha vinto l’ultima edizione del concorso nazionale “InBox Verde” nel 2020.

Per consentire il distanziamento tra il pubblico, il numero di posti disponibili a Teatro sarà limitato a 75 posti sui 226 totali. Nonostante il numero ridotto di posti il costo dei biglietti resta invariato rispetto al periodo pre-pandemico, con 13 euro per gli interi e 10 per i ridotti. Anche per questo motivo è caldamente consigliato prenotare il proprio posto o pre-acquistarli online sul sito www.ticket.it.

Stagione 2021 “Battiti – Dentroefuori” – Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

La stagione teatrale 2021 “Battiti – Dentroefuori” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno della Città di Settimo Torinese – Fondazione ECM e della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “PerformingArts“, con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note&Sipari” e con il sostegno della Regione Piemonte.

Ospitalità in collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Torino Fringe Festival e Fertili Terreni Teatro.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

Via Partigiani 4, Settimo Torinese

+39 011 8028501 • garybaldi@santibriganti.it • Garybaldi è su Facebook

Inizio spettacolo: ore 18.00

Biglietti: Intero € 13 – Ridotto € 10 – Ridotto extra € 8

Modalità di acquisto:

– Prevendita online: www.ticket.it

– Prenotazione solo telefonica: 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30

– Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo

