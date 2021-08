Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Non mi hanno colpito i molti cittadini in coda per portare vestiario e viveri, né aver sentito dire che qualcuno di loro ha rimbrottato perché si accettavano «solo abiti nuovi», né l‘affanno della sindaca a spiegare il perché (ovvio) non si ritirano quelli usati o l’innegabile soddisfazione per la pronta risposta della «sua» Settimo.

Non mi ha stupito il potere diffusivo e catalizzatore dei social-media che, in questa congiuntura, ha amplificato il messaggio consentendo di [...]