Hashtag “che cosa sta succedendo a Chivasso?”.

Se si circoscrivesse Twitter al solo chivassese, in questi giorni la domanda sarebbe l’argomento di tendenza.

Il “trending topic”, per dirla nel linguaggio dei social.

Sullo sfondo di un omicidio ancora da risolvere, quello di Giuseppina Arena, assassinata il 12 ottobre scorso con tre colpi di pistola in volto in un boschetto di Pratoregio, la cronaca dell’ultima settimana è stata segnata da una serie di episodi che pur non legati l’uno all’altro contribuiscono ad alimentare l’immagine di una Chivasso scossa, frastornata, traumatizzata. In balìa di eventi negativi.

Quattro incendi nell’arco di cinque giorni, da lunedì 17 a ieri, venerdì 21 ottobre, hanno visto correre le autobotti dei vigili del fuoco da un capo all’altro della città.

Le rotoballe incenerite in un campo di Pratoregio, una baracca degli orti urbani di via Brozola bruciata, una Bmw distrutta nella notte buia di via Togliatti, un furgone da lavoro avvolto dalle fiamme in via Cavour, vicino alla scuola dell’infanzia Bambi, in pieno giorno.

Episodi isolati, già indagati ed archiviati nell’ambito della categoria delle fatalità.

Coincidenze, che però giustificano la più banale e per ora senza risposta delle domande che circola di post in post e di chat in chat su facebook e whatsapp.

Che cosa sta succedendo a Chivasso?

