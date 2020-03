Che confusione!

Il coronavirus ha messo alla prova anche il mondo dell’informazione che purtroppo in molti casi è caduto in errori anche grossolani. Bisogna fare chiarezza tra i due termini particolarmente in voga in questo periodo: epidemia e pandemi. Epidemia, Il coronavirus, all’11 febbraio 2020, è da considerarsi un’epidemia e emergenza sanitaria a livello globale. Per epidemia si intende una diffusione che passa da un soggetto ammalato contagia più di una persona. In questo caso il contagio è rapido e l’infezione di diffonde in un numero consistente di una determinata popolazione. Quindi si riferisce a un’infezione che interessa una particolare area in un determinato lasso di tempo. Pandemia, deriva dal greco: pan-demos, ossia tutto il popolo. Si intende una malattia. Per definizione, quindi, la pandemia p una epidemia che si diffonde in diversi Paesi. Ma la diffusione deve essere consistente, rilevante. Ed infine la parola endemia quando una malattia o come dicono i dottori l’agente responsabile della malattia circola tra le persone della popolazione in maniera continua o quantomeno uniforme in un largo lasso di tempo.

Favria 29.03.2020 Giorgio Cortese

La speranza non deve mai mancare, è un tassello che compone i sogni del vivere quotidiano.

Commenti