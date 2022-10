Vi ricordate quando nel 2020 un favriese di 26 anni che in periodo Covid aveva deciso, perché sentiva giusto farlo, aiutare le famiglie in difficoltà, che a Natale non possono fare anche piccoli regali ai propri bambini, di donare un regalo per un Natale sereno ai bambini. Beh, Francesco ne ha fatta di strada e con il suo animo generoso e disponibile e tanta voglia di lavorare, dopo anni di apprendistato ha aperto in piazza Martiri a Favria, una pizzeria. La pizza è buona ed il prezzo è onesto.

Il nome della pizzeria, in latino è un programma benaugurante: “DEOVOLENTE”, Se Dio vuole.

Il nome prende la somma delle culture differenti dell’anima di noi italiani, che siamo vittime del peso del destino, sempre però preordinato da Dio, non più come il ” caso “dei greci a cui persino gli dei devono attenersi ed a cui non possono sottrarsi.

Francesco ben consapevole che ogni cosa è volere di Dio, rimane legato a quel filo già steso per ognuno di noi lavorando ogni giorno per sfornare delle buonissime pizze, delizia del palato e leggere e ben digeribili nello stomaco. Tel. 0124 640571.

Una pizza super che fa dire a tutti i primi e numerosi avventori: “Che buona la pizza di Francesco Vizza!”

