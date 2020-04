Che bello è arrivato Ciao Pais nella buca delle lettere! – Donazioni sangue FIDAS ZONA 2 CANAVESE MAGGIO 2020

Che bello è arrivato Ciao Pais nella buca delle lettere!

Questa sera arrivando a casa dal lavoro, noto con sguardo distratto la buca delle lettere che ultimamente è sempre desolatamente vuota, una rivista coperta dal celophane con delle tonalità sul verde. Che bello è arrivata la Rivista del gruppo Alpini della sezione di Torino, da notare Rivista maiuscolo, Ciao Pais, ma potrebbe essere la rivista di altra sezione come lo Scarpone per gli amici Alpini sezione di Ivrea! In questi mesi di clausura solo interrotti per andare al lavoro, senza più vita sociale ne incontri al sabato pomeriggio con i soci ed aggregati alpini per passare insieme dei momenti di sublimi relax dal quotidiano cicaleccio sulla politica e sul calcio. Ma adesso no, siamo in quarantena, siamo tutti contumaci e l’arrivo in casa della Rivista mi rinfranca l’animo perché siamo esseri sociali, nessuno di noi è un’isola, ogni interessante rivista e ogni buon libro è una finestra sul mondo. La parte più bella di tutta la letteratura di questo periodico è lo scoprire che i miei desideri sono desideri universali, che non sono solo o isolato da nessuno, sono Alpino ed appartengo ad una grande Comunità: gli Alpini! Leggendo attentamente la Rivista, che poi la rileggerò una seconda volta per gustarmela tutta non cerco idee nuove, ma i pensieri già da me pensati acquistano nello spirito alpino, pagina dopo pagina un sigillo di conferma nel mio animo. Mi colpiscono quanto fanno gli altri Gruppi con le loro azioni, qui descritte con parole che mi fanno vivere quei momenti come fossi stato presente facendo vibrare l’intimo del mio animo e offrendomi sempre nuovi spunti di riflessione. Dopo aver letto e riletto il periodico il mio animo si è irrobustito di spirito alpino che oggi, specialmente adesso con il coronavirus, fa la differenza, per diffondere sempre i grandi valori come l’onestà e aiutare i bisognosi. Questa è la fierezza di essere Alpino e onorare la Patria in qualsiasi occasione.

Favria, 29.04.2020 Giorgio Cortese

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più ignorante.

Donazioni sangue FIDAS ZONA 2 CANAVESE MAGGIO 2020

BARBANIA DOMENICA 3 MAGGIO

RIVAROLO LUNEDI’ 4 MAGGIO

MONTANARO LUNEDI’ 4 MAGGIO

FAVRIA VENERDI 8 MAGGIO

MONTANARO SABATO 8 MAGGIO

CIRIE’ SAN CARLO SABATO 9 MAGGIO

VALPERGA LUNEDI’ 11 MAGGIO

RIVAROLO VENERDI 22 MAGGIO

CIRIE’ SAN CARLO SABATO 23 MAGGIO

CIRIE’ SAN CARLO DOMENICA 24 MAGGIO

RIVARA MERCOLEDI 27 MAGGIO

Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Qui di seguito cellurari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 347-3963860

