E’ vero che di lettere non se inviano quasi più, ma i francobolli continuano ad avere il loro fascino. E’ di oggi la notizia di due francobolli ordinari emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacolo”. Uno è in memoria del grandissimo Erminio Macario, in occasione del centoventesimo anniversario dalla nascita. L’altro ritrae Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

L’emissione dei francobollo avrà contestualmente un annullo filatelico dedicato da parte di Poste Italiane.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Macario.

Completano ogni francobollo le rispettive legende “FRANCO FRANCHI 1928 – 1992”, “CICCIO INGRASSIA 1922 – 2003” e “ERMINIO MACARIO 1902 1980”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R. per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, e presso l’ufficio postale di Torino Centro per il francobollo dedicato a Macario.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.

