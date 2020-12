Che bella che è Torino con le luci d’artista. Anche i cinesi se ne sono accorti

Luci d’artista. Un evento artistico-culturale durante il quale la città sabauda viene illuminata da vere e proprie opere d’arte concepite da artisti contemporanei: un appuntamento classico per Torino, che in questa edizione conta 26 opere (tra allestimenti temporanei e permanenti) di cui 14 nel Centro città e 12 nelle altre Circoscrizioni.

L’esposizione, oltre a proporre uno speciale percorso che permette al pubblico di cogliere le diverse visioni poetiche espresse dalle opere realizzate da artisti accomunati dall’attrazione per la luce, quest’anno si arricchisce di importanti novità: nuova collocazione temporanea di ‘Concerto di parole’ di Mario Molinari; ‘Illuminated Benches’ di Jeppe Hein sarà resa permanente così come ‘Il Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime’ di Nicola De Maria il cui allestimento in questa edizione è stato arricchito; l’opera ‘Amare le differenze’ di Michelangelo Pistoletto è stata restaurata e una nuova illuminazione artistica valorizzano il Monumento 1706 di Luigi Nervo.

Tra i video più belli della rete, quello di Iren e di una tv cinese

