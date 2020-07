Chanel acquisisce la filatura vercellese Vimar 1991

Chanel ha acquistato l’attività di di creazione e produzione di filati della Vimar 1991 di Carisio (Vercelli). La griffe parigina è uno dei clienti storici dell’azienda piemontese e le due realtà collaborano da molti anni.

“Questo investimento rafforza la solidità della collaborazione, nella continuità di una relazione già esistente – spiegano alla Vimar -. La decisione è stata infatti motivata da interessi convergenti. Fare affidamento su un partner solido, che possa assicurare longevità all’azienda, ed il desiderio di Chanel di garantire e supportare un settore essenziale per la sua attività e per il comparto del lusso in generale“.

