Cesare Pianasso commissario della Lega del Canavese

La Lega Salvini Premier si appresta ad una stagione di congressi a livello territoriale. In attesa delle assemblee degli iscritti sono stati nominati i commissari per la guida del partito. E per il Canavese il ruolo è stato affidato al senatore Cesare Pianasso, originario di Prascorsano. “Ringrazio il commissario regionale, Riccardo Molinari, per l’incarico che mi ha affidato – commenta il Senatore – è un riconoscimento del lavoro svolto e dei buoni risultati ottenuti negli ultimi anni nel nostro territorio, dove la Lega è cresciuta notevolmente, affermandosi come primo partito”.

