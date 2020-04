CERESOLE. Un week end gratis per gli operatori sanitari

Ceresole Reale, la capitale del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, vuole ringraziare chi in queste settimane è impegnato nella lotta al coronavirus offrendo l’ospitalità gratuita per un week end nelle proprie strutture ricettive.

L’idea lanciata dall’Associazione Amici del Gran Paradiso è stata subito raccolta dagli operatori turistici della località alpina attraverso l’ “Associazione turismo e sviluppo Ceresole” con una lettera d’invito: “Cara/o Infermiere, cara/o medico impegnato a gestire l’emergenza Coronoavirus, Ceresole Reale dice grazie per ciò che stai facendo nella lotta al Coronavirus. Ti aspettiamo per due giorni il 5 e 6, il 6 e 7 oppure il 7 e 8 giugno, se cadronno le restrizioni agli spostamenti in auto.Siamo piccoli e quindi purtroppo non riusciremo ad accogliere tutti quelli che lo richiederanno. Accoglieremo i primi 150 di voi, eroi dei giorni nostri, in Ceresole Reale nella splendida natura del Parco del Gran Paradiso per una due giorni completamente gratis!”

Per chi fosse interessato ad accettare l’invito di Ceresole – l‘iniziativa è patrocinata dal Comune – è necessario che prenoti la propria presenza all’indirizzo mail ceresolerealeturismosviluppo@ gmail.com indicando tra l’altro il luogo ed il lavoro svolto .

