CERESOLE. Salvati i due scialpinisti di Oglianico e Ivrea finiti in un canalone

Due scialpinisti in difficoltà sono stati salvati oggi pomeriggio sopra Ceresole Reale dal 118 e dal soccorso alpino. Si tratta di un uomo di 44 anni residente a Oglianico e di un sessantenne residente a Ivrea che sono saliti in mattinata al Colle Perduto, nel [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti