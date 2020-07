CERESOLE. Recuperata dal Soccorso Alpino un’escursionista ferita

Intervento complicato oggi pomeriggio per la squadra dei volontari della stazione di Ceresole del soccorso alpino. Una escursionista, a causa di una caduta sul sentiero nei pressi dei laghetti di Bellagarda, si è procurata una dolorosa distorsione e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le condizioni meteo molto variabili hanno reso problematico il recupero in elicottero, che è quindi stato utilizzato per portare in quota una squadra di sei volontari per un eventuale trasporto in barella. Fortunatamente, in una breve finestra di visibilità, l’elicottero è riuscito a portarsi nei pressi della sfortunata turista, che è stata stabilizzata e verricellata sul mezzo per il trasporto all’ospedale di Cirié.

Contemporaneamente oggi pomeriggio i vigili del fuoco hanno invece recuperato un escursionista sulla Levanna a Forno Alpi Graie. In quota è rimasto intrappolato dalla nebbia senza trovare più il sentiero. Per recuperalo i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero.

