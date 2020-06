CERESOLE REALE. Vacanza gratis per 150 sanitari

Sono arrivati da tutto il Piemonte. Sono i 150 medici e infermieri che in questo weekend sono ospiti di Ceresole Reale. Un fine settimana di vacanza gratis, offerto grazie all’impegno dell’associazione Amici del Gran Paradiso e dell’associazione commercianti del paese.

In questo modo la “perla alpina” del versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso, ha deciso di dire “grazie” a chi, in questi mesi, ha duramente lavorato contro il Covid.

“Siamo una piccola realtà ma sappiamo fare grandi cose – dice il sindaco, Alex Gioannini – abbiamo saputo aprire il nostro cuore anche in situazioni complesse come quella che stiamo attraversando”.

Albergatori, ristoratori e gestori dei camping hanno messo a disposizione le loro strutture per ospitare medici e infermieri. Guide e maestri, invece, hanno accompagnato gli ospiti e i loro familiari in escursioni a piedi, in mountain bike e in nordic walking.

