CERESOLE REALE. Un’altra neve è possibile

Oggi più che mai l’inverno nel Parco Nazionale Gran Paradiso offre esperienze di totale immersione nella natura in cui sentirsi avvolti da un accogliente atmosfera fatta di suoni ovattati e paesaggi che paiono dipinti. I segreti della montagna si sveleranno ai vostri occhi sorprendendovi a seconda del momento che sceglierete per visitarla con itinerari percorribili dall’alba fino a notte. Le guide Ufficiali del Parco sapranno accompagnarvi con professionalità e affidandovi alla loro esperienza, sarà facile scoprire panorami indimenticabili o le tracce degli animali che qui vivono in completa libertà.

Il calendario completo delle escursioni in programma è disponibile sul sito www.pngp.it.

LA VALLE DELL’EDEN – Valle di Cogne

Il rispetto per la natura inizia comprendendone la maestosità e i tesori che può rivelarvi. Una passeggiata nella neve offre un senso di quiete che solletica emozioni diverse da quelle che si possono godere durante il resto dell’anno. Le aspre rocce sono nascoste ed addolcite da un candido manto che nasconde ogni cosa e smorza i suoni per un’esperienza da assaporare con calma e che regalano quasi tranquillità quasi terapeutica

Date: 7 marzo

Ritrovo: ore 9.30 parcheggio di Lillaz pressi Bar Maison du Gout

Rientro: giornata intera

Costi: € 20 dai 12 anni (inclusi ciaspole e bastoncini per chi sprovvisto) – possibilità di fare merenda in un locale tipico

Info e prenotazioni: 3358118731 – 0165363851 o info@trekking-habitat.com

BATTESIMO DELLE CIASPOLE – Ceresole reale (TO) e Rhêmes Notre Dame

L’appuntamento ideale per chi vuole provare questa attività. I percorsi sono scelti su terreni innevati e di grande bellezza per mettere alla prova i neofiti con prove di salita, discesa, camminati di traverso e, se curiosi, con nozioni base sulla lettura del territorio innevato.

Date: Tutti i sabati e le domeniche di febbraio e marzo

Ritrovo: Bar “Lo sciatore”, bgt.a Chiapili di Sotto Ceresole reale o loc. Bruil presso Municipio Rhêmes Notre Dame (AO)

Orari: dalle 10 alle 13 o dalle 14 alle 17

Costi: 20 € dulti e 15 € bambini (7-11 anni). Il costo è comprensivo del noleggio di ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto. Possibilità di fare pranzo a 15 €

Info e prenotazioni: info@naturalp.it o 3403653595 – 3475022300

CIASPOLATE IN NOTTURNA Valle di Cogne e Valsavarenche (Valle d’Aosta) – Valle Soana e Valle Orco (Piemonte)

La magia dell’inverno al Parco si svela prorompente la notte. Imperdibile l’emozione di camminare nel buio con il solo ausilio di una luce frontale che illumina i vostri passi. Un’esperienza che stimola sensi sopiti: soffermarsi sui piccoli rumori delle gocce d’acqua che scendono dal ghiaccio, del canto di una civetta nana o dei salti di un capriolo nella neve vi farà certamente battere il cuore dall’emozione.

Date e luoghi: Valsavarenche 6/3 – Valle di Cogne 13/3 Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente

Destinatari: facile, adatto a famiglie. Dislivello 200 metri al massimo

Ritrovo: ore 18 circa, fine escursione ore 20

Costo: da 15 € a persona (in un gruppo di 8 pax) con attrezzature per adulti (ciaspole e bastoncini) comprese nel prezzo

Info e prenotazioni: 338 4510552 (Whatsapp) o info@guide-trek-alps.com

Date e luoghi: Piamprato Soana (TO) 13/3 – Ceresole Reale (TO) 6/3

Destinatari: Adulti e bambini a partire dagli 8-10 anni

Ritrovo: ore 17 – termine ore 20 circa

Costo: Adulti 10 € – Bambini 5 € con possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini a 5 € a persona

Info e prenotazioni: WhatsApp – Telegram – SMS 347 5959138 o ciaspole@naturalmenteinvacanza.it

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme previste per l’emergenza Covid-19, è necessario verificare se le stesse siano possibili ai sensi delle normative vigenti al momento dell’iniziativa contattando gli organizzatori.

