Il Centro Visitatori Uomo e Coltivi del Parco Nazionale Gran Paradiso sarà protagonista per due giorni nell’ambito della rassegna Weekend Verdi incentrata sulle piante e il loro strettissimo rapporto con l’uomo.

Il centro di Campiglia Soana è nato nel 2017 proprio grazie ad un lavoro di progettazione condivisa con la popolazione locale, il cui obiettivo è sin dall’inizio stato quello di valorizzare la cultura del proprio territorio e gli aspetti agricolo-paesaggistici che caratterizzano l’area circostante.

Per il 4 e il 5 settembre il programma sarà ricco di iniziative incentrate proprio sul tema “Uomo e piante, Una vera simbiosi”.

Sabato mattina, dalle 10.30 alle 13, si svolgerà una piccola fiera all’aperto con stand di produttori locali e artigiani che presenteranno le tecniche di produzione, la provenienza delle materie prime di qualità e la storia dei loro prodotti. Liquore di genepy, formaggio d’alpeggio, Scapin (tradizionali calzature della Val Soana), miele di montagna sono i prodotti che sarà possibile degustare e acquistare, molti dei quali di operatori con Marchio di Qualità del Parco.

L’evento clou del fine settimana è in programma il sabato pomeriggio alle 15.30.

Nella splendida cornice delle montagne della Val Soana sarà organizzato un tè culturale sul tema del rapporto nella storia tra l’uomo e il mondo vegetale con la partecipazione di Tiziano Fratus, poeta, filosofo, scrittore e cercatore di alberi, Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista, Fabrizio Bertoldo, curatore del centro L’uomo e i coltivi e titolare di Trigo Agricoltura. Al termine dell’appuntamento sarà offerta una merenda all’aperto con caffè, tè e dolci preparati da Chalet Rosa dei Monti di Piamprato, operatore sempre con Marchio di Qualità.

Saranno i formaggi i protagonisti della domenica.

Alle 10.15 si partirà per un’escursione, accompagnata da una guida ufficiale del Parco, al Pian dell’Azaria, valle preferita da Mario Rigoni Stern. al termine della quale è prevista una visita all’Azienda Agricola Perotti al Pian dell’Azaria, alpeggio sempre con Marchio di Qualità, con la possibilità di incontrare il gestore e degustare e acquistare i suoi prodotti caseari.

In caso di brutto tempo per molti eventi sono previste location alternative al coperto.

Per quasi tutte le attività è necessaria la prenotazione.

Informazioni e programma dettagliato sul sito www.pngp.it/weekendverde

