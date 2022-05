Mercoledì 25 maggio alle 19 si riunirà il Consiglio Comunale di Ceresole Reale con 6 punti all’Ordine del Giorno, dei quali l’ultimo un po’ particolare.

In apertura di seduta verrà portata in approvazione la 2° Variazione al Bilancio, votata dalla giunta in “via d’urgenza” il 14 aprile. Seguirà il Piano Economico-finanziario relativo alla Gestione dei Rifiuti per il Triennio 2022-2025 e conseguentemente la determinazione di tariffe e scadenze della TARI nell’anno in corso. Seguirà il Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2022.